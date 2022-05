Petite Fête de la moule Martigues, 25 juin 2022, Martigues.

Petite Fête de la moule Maison de Carro Espace social culturel et sportif Martigues

2022-06-25 – 2022-06-26 Maison de Carro Espace social culturel et sportif

Martigues Bouches-du-Rhône

Les enfants sont au coeur des fêtes le Comité leur proposera des animations : jeux gonflables, maquillage, bonbons …

Et pour les grands qui aiment jouer ? tout au long du week-end des animations loto, jeux apéros, tombola etc…



Le programme (en cours d’affinage).

Samedi.

12H – 15H : Brasucade !

Inédit dans la région, les flammes attirent le regard des touristes et l’odeur ouvre les papilles. Menu : moules au feu de bois + frites + boisson (au verre) + glace.

13H – 16H : Concert d’un duo musical acoustique.

16H – 19H : Loto en plein air.



Dimanche.

10H – 15H : Jeux pour enfants : gonflables, maquillage, bonbons (gratuit).

12H – 15H : Brasucade !

13H – 16H : DJ set et jeux apéros.

La plus célèbre des fêtes du village revient en juin 2022, plus intime et conviviale ! Brasucade et animations. Ambiances musicales les après-midi, sous les pins de la Maison de Carro…le plus beau weekend de juin !

Sur réservation.

Maison de Carro Espace social culturel et sportif Martigues

