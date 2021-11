Rouen Musée Beauvoisines Rouen, Seine-Maritime Petite Fabrique Musée Beauvoisines Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Petite Fabrique Musée Beauvoisines, 21 décembre 2021, Rouen. Petite Fabrique

Musée Beauvoisines, le mardi 21 décembre à 14:00

Embarquez pour le Japon et découvrez son cirque traditionnel à travers l’exposition temporaire des Musées Beauvoisine. En atelier initiez-vous à l’art ancestral japonais de l’origami. Réservation obligatoire

Durée : 1h30, Tarif : 4€, Âge : 5-10 ans

Le cirque japonais se plie en 4 ! Musée Beauvoisines 198 rue Beauvoisine à Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-21T14:00:00 2021-12-21T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Musée Beauvoisines Adresse 198 rue Beauvoisine à Rouen Ville Rouen lieuville Musée Beauvoisines Rouen