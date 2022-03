Petite Fabrique : Attrape-rêves (9-12 ans) Fabrique des savoirs Elbeuf Catégories d’évènement: Elbeuf

Seine-Maritime

Petite Fabrique : Attrape-rêves (9-12 ans) Fabrique des savoirs, 13 avril 2022, Elbeuf. Petite Fabrique : Attrape-rêves (9-12 ans)

Fabrique des savoirs, le mercredi 13 avril à 14:30

Comment faire de beaux rêves et passer de douces nuits ? Rien de plus simple, il vous suffit d’avoir près de votre lit un joli attrape-rêve ! Venez personnaliser le vôtre avec des perles, de la laine, des plumes et d’autres matériaux. Durée : 1h30, 4€. Réservation au 02 32 96 30 40 Petite Fabrique : Attrape-rêves (9-12 ans) Fabrique des savoirs Elbeuf Elbeuf Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-13T14:30:00 2022-04-13T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Elbeuf, Seine-Maritime Autres Lieu Fabrique des savoirs Adresse Elbeuf Ville Elbeuf lieuville Fabrique des savoirs Elbeuf Departement Seine-Maritime

Fabrique des savoirs Elbeuf Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elbeuf/

Petite Fabrique : Attrape-rêves (9-12 ans) Fabrique des savoirs 2022-04-13 was last modified: by Petite Fabrique : Attrape-rêves (9-12 ans) Fabrique des savoirs Fabrique des savoirs 13 avril 2022 Elbeuf Fabrique des savoirs Elbeuf

Elbeuf Seine-Maritime