Petite enfance Histoires Sonores et musicales Eymet, 8 décembre 2021, Eymet.

Petite enfance Histoires Sonores et musicales Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet

2021-12-08 10:00:00 – 2021-12-08 Bibliothèque 31 Rue du Couvent

Eymet Dordogne Eymet

Venez découvrir les Ateliers musicaux et sonores pour “la petite enfance”, animées par Étienne Roux. Sur réservation et ouvert à tous (15 personnes maxi – adultes et enfants compris). À partir d’un poème, d’une histoire, d’une chanson apprise à l’école, l’intervenant forme le public à bruiter, à mettre en son et en musique les émotions de cette dernière…

Bibliothèque 31 Rue du Couvent Eymet

