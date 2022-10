[Ecole des Arts] Masterclass de Violoncelle Petite Chapelle Ducey-les-Chéris Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris

Manche

[Ecole des Arts] Masterclass de Violoncelle Petite Chapelle, 4 mars 2023, Ducey-les-Chéris. [Ecole des Arts] Masterclass de Violoncelle Samedi 4 mars 2023, 09h30, 13h30 Petite Chapelle Avec Hermine HORIOT Petite Chapelle 23 rue du Couvent Ducey Ducey Ducey-les-Chéris 50220 Manche Normandie [{« link »: « mailto:ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr »}, {« link »: « mailto:saison.culturelle@msm-normandie.fr »}] La talentueuse violoncelliste Hermine HORIOT recevra les stagiaires pendant une journée à Ducey-les Chéris. La matinée sera consacrée au travail en format « ensemble de violoncelle » ; l’après-midi s’articulera autour des « cours individuels ». Hermine HORIOT est diplômée du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, dans la classe de Philippe Muller. Samedi 4 mars 2023| 9h30-12h et 13h30 – 17h

Ducey-Les Chéris | Petite Chapelle Places limitées et réservation obligatoire au 07 61 82 00 13 ecoledesarts.reservation@msm-normandie.fr

Tarifs. Gratuit pour les élèves de l’Ecole des Arts.

Adulte résidant CAMSMN 25 €/ journée | Adulte résidant hors CAMSMN 45 €/ journée

Enfant résidant CAMSMN 12€ / journée | Enfant résidant hors CAMSMN 30 € / journée Pour aller plus loin dans la découverte :

Concert Boréales

Hermine HORIOT (violoncelle) | Hélène FOUQUART (piano)

Jeudi 2 mars 2023 | 20h| Bacilly | Eglise

TOUT PUBLIC | TARIF PLEIN 12 € | TARIF REDUIT 8,5 €|

Information et billetterie : saison.culturelle@msm-normandie.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T09:30:00+01:00

2023-03-04T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Ducey-Les Chéris, Manche Autres Lieu Petite Chapelle Adresse 23 rue du Couvent Ducey Ducey Ville Ducey-les-Chéris lieuville Petite Chapelle Ducey-les-Chéris Departement Manche

Petite Chapelle Ducey-les-Chéris Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ducey-les-cheris/

[Ecole des Arts] Masterclass de Violoncelle Petite Chapelle 2023-03-04 was last modified: by [Ecole des Arts] Masterclass de Violoncelle Petite Chapelle Petite Chapelle 4 mars 2023 Ducey-Les-Chéris Petite Chapelle Ducey-les-Chéris

Ducey-les-Chéris Manche