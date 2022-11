PETITE BOURSE AUX JOUETS Vasperviller Vasperviller Catégories d’évènement: Moselle

6 rue de l’école ( salle communale-mairie) Vasperviller Moselle

2022-12-03 14:00:00 14:00:00 – 2022-12-03 17:00:00 17:00:00 Vasperviller

Moselle Vasperviller Venez acheter pour quelques euros des jouets, des jeux ou des livres ! bibliotheque.vasperviller@laposte.net +33 9 63 65 92 16 Vasperviller

