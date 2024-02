PETITE BÊTE CACHÉE DES COURS D’EAU QUE NOUS DIS-TU ? Viols-en-Laval, samedi 6 avril 2024.

Petite bête cachée des cours d'eau que nous dis-tu ?

Le 06/04/2024 de 14h à 17h

au domaine de Roussières Viols-en-Laval à partir de 7 ans

LABELBLEU Coralie Pagezy-Badin 06 78 07 86 48 coralie.pagezy@educ-envir.org

Grâce à une représentation de rivière, venez découvrir les petites bêtes cachées au fond de l’eau et ce qu’elles nous disent.

• Recueil de représentation sur la qualité de l’eau de notre cours d’eau fictif

• Pêche d’images de petites bêtes dans ce cours d’eau

• Identification des petites bêtes pêchées

• Détermination de la qualité de l’eau

• Compréhension de l’impact des déchets sur la qualité de l’eau

• Apports de connaissances sur les sources de pollution

Lieu de rdv domaine de Roussières

Complément information

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Viols-en-Laval 34380 Hérault Occitanie

