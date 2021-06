Dunkerque Frac Grand Large — Hauts-de-France Dunkerque, Nord Petite balade sonore Frac Grand Large — Hauts-de-France Dunkerque

Petite balade sonore Frac Grand Large — Hauts-de-France, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Dunkerque. Petite balade sonore

Frac Grand Large — Hauts-de-France, le samedi 3 juillet à 11:30

Partez à l’aventure autour du Frac avec la balade sonore _Le son des dunes_ de Rainier Lericolais. Munis d’un sac à dos rempli de l’équipement du parfait petit aventurier, vos enfants devront suivre votre parcours et grâce à un carnet d’aventure étudier leur environnement. Samedi à partir de 11h30 et dimanche à partir de 16h / Durée 45min à 1h À partir de 5 ans / Parents et enfants En extérieur

Gratuit sur inscription via le site de l’Office du Tourisme

Partez à l’aventure autour du Frac avec la balade sonore Le son des dunes de Rainier Lericolais. Frac Grand Large — Hauts-de-France 503 avenue des Bancs de Flandres 59140 Dunkerque Dunkerque Dunkerque Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:30:00 2021-07-03T12:15:00

Détails Autres Lieu Frac Grand Large — Hauts-de-France Adresse 503 avenue des Bancs de Flandres 59140 Dunkerque Ville Dunkerque lieuville Frac Grand Large — Hauts-de-France Dunkerque