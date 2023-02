PETITE BALADE EN TERRE DES DAMES, 20 avril 2023, Murviel-lès-Béziers OT AVANT-MONTS Murviel-lès-Béziers.

PETITE BALADE EN TERRE DES DAMES

2023-04-20 – 2023-04-20

Terre des Dames vous propose une petite balade en vignoble avec explications, tous les jeudis en néerlandais et sur rendez-vous en Français. Visite de la cave, dégustation des vins avec apéritif. Terre des Dames a encore la même structure qu’il y a 200 ans: des petites parcelles sur différents niveaux, entourés d’anciens murets et de garrigue sauvage. Ici, bien sûr, on n’applique aucun pesticide ou engrais de synthèse. Notre plus vieille vigne a 100 ans d’ âge. Tous nos raisins sont vendangés et triés à la main. Certifié organique (Ecocert) depuis plus de dix ans. Sur réservation.

terre.desdames@gmail.com +33 6 60 88 00 17

