Petitcopek Club Convergences 1, Place Evariste Gras La Ciotat

Petitcopek est un rappeur sétois. Il découvre le rap lors d’un atelier d’écriture avec le rappeur Demi Portion. Il y retrouve le goût des mots qu’il aime dans la chanson française. Après plusieurs collaborations, il sort son premier album solo. Tout simplement, en 2021, fruit de plusieurs années de travail. On y retrouve un rap mêlant style oldschool et vibes plus modernes. Petitcopek nous livre une écriture authentique et imagée, allant de l’ego trip aux morceaux à thèmes.

https://www.facebook.com/Petitcopek

Entrée 12€ – 8€ pour les adhérents.

Ouverture des portes à 20h30

Places limitées – Pas de réservation

Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles.

En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

_____________________________________________________________

