Petit voyage dans le cosmos : de notre étoile aux confins du système solaire. Centre Social Banlay Espace Martin Luther King Nevers, mardi 4 juin 2024.

Petit voyage dans le cosmos : de notre étoile aux confins du système solaire. Conférence de Danièle Imbault Mardi 4 juin, 18h30 Centre Social Banlay Espace Martin Luther King Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-04T18:30:00+02:00 – 2024-06-04T20:30:00+02:00

Fin : 2024-06-04T18:30:00+02:00 – 2024-06-04T20:30:00+02:00

Dans son tour de la Voie Lactée, notre étoile le Soleil entraîne un cortège de 8 planètes et leurs satellites, dont chacun est un monde à part, ainsi qu’une multitude de comètes et d’astéroïdes, qui nous rendent parfois visite… de loin, heureusement.

Pour comprendre ce « système solaire » et sa formation, observer à l’aide des plus grands télescopes ne suffit pas… Depuis 60 ans, les scientifiques envoient régulièrement « sur place » des sondes spatiales, de plus en plus performantes, équipées d’instruments développés par des équipes internationales et destinés à ausculter ces astres si divers.

Partons donc ensemble à la découverte des nuages de Vénus (1985), des lunes de Jupiter (1995), des anneaux de Saturne (2005), du noyau de la comète Tchouri (2014) ou d’un lac asséché sur Mars (2021) !

Quelles sont les questions qui mobilisent les planétologues ? Et qu’attendons-nous des périples en cours vers le Soleil, Mercure, certains astéroïdes ou les objets situés au-delà de Pluton ?

Centre Social Banlay Espace Martin Luther King Rue Georges Guynemer 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

conférence astronomie