Petit village de Noël Surbourg, 4 décembre 2021, Surbourg.

Petit village de Noël Surbourg

2021-12-04 – 2021-12-05

Surbourg Bas-Rhin Surbourg

Sur le parvis de l’église, expositions de peintures, sculptures sur bois, vente de décorations de Noël et de bricolages réalisés par les enfants des écoles. Vin chaud, Bredele et autres gourmandises. Crèche vivante animée par les enfants dans la cour du presbytère. Apparition du Père Noël et distribution de friandises.

Programme complet de la Féerie de Noël en Outre-Forêt à retrouver sur www.cc-outreforet.fr/noel/

+33 3 88 80 42 60

Surbourg

