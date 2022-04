Petit traité de toutes vérités sur l’existence Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 19 mai 2022, Toulouse.

Petit traité de toutes vérités sur l’existence

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le jeudi 19 mai à 19:00

Théâtre ——- **Dans le cadre du festival Le Coup de Chapeau** **Cie ToiMême** « Nul ne peut se targuer aujourd’hui de détenir des réponses sur les mystères de la vie. » Fred Vargas ambitionne de les livrer au monde dans son Petit traité, avec l’objectif que celui-ci soit définitif. La compagnie ToiMême ambitionne de l’adapter en spectacle, avec l’objectif que celui-ci soit distrayant Il sera question, et peut-être réponse, de guerre, philosophie, métaphysique, et d’amour. Et aussi, concepts tout autant vitaux, de vers de terre, de capuche, de sable sec, de lion et d’amour. **Avec** Céline Pérot / **D****’après le roman** de Fred Vargas / **Durée** 1h30

Tarif spectacle : 6,50€Tarif soirée 2 spectacles : 9€Soirée de clôture et concert de Samëli gratuits, sur présentation d’un billet de l’un des spectacles du festival, et dans la limite des places disp

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



