Petit traité de conversation avec les arbres Pleumeur-Bodou, 18 août 2021-18 août 2021, Pleumeur-Bodou.

Petit traité de conversation avec les arbres 2021-08-18 – 2021-08-18 Route du Radôme Ecocentre du Trégor

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor

Conférence gesticulée déambulatoire

Et que vive la langue de bois ! Entre buissons et frissons, entre nervures et aventures, entre branchages et babillages, entre baliveaux et balivernes, il y a mille manière, quoi qu’on en dise de dialoguer avec les arbres.

ecocentre.tregor@gmail.com +33 6 40 56 84 46 http://ecocentre-tregor.fr/

Conférence gesticulée déambulatoire

Et que vive la langue de bois ! Entre buissons et frissons, entre nervures et aventures, entre branchages et babillages, entre baliveaux et balivernes, il y a mille manière, quoi qu’on en dise de dialoguer avec les arbres.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par