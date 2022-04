PETIT TRAIN TOURISTIQUE

2022-05-06 – 2022-05-06 Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d’une heure au cœur de la ville en train touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde. Pensez à réserver ! Découvrez la ville de Château-Gontier en petit train avec la compagnie Le Duc des Chauvières. Visitez Château-Gontier à Bord du Castrogontérien. Promenade d’une heure au cœur de la ville en train touristique : visite de la ville fleurie et du jardin du Bout du monde. Pensez à réserver ! dernière mise à jour : 2022-04-27 par

