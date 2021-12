Honfleur Honfleur Calvados, Honfleur Petit train touristique Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

2021-12-20 13:30:00 – 2021-12-24 16:30:00

Honfleur Calvados Partez à la découverte de la ville de Honfleur en petit train touristique.

Un circuit audioguidé de 45 min qui vous permet de découvrir les endroits incontournables de la cité maritime. • Du 20/12 au 24/12 : départs à 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30

