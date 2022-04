Petit train touristique de Wissembourg Wissembourg, 16 avril 2022, Wissembourg.

2022-04-16 – 2022-04-30

EUR Découvrez la cité fortifiée de Wissembourg, l’un des 100 plus beaux détours de France, et le vignoble environnant en petit train. D’une durée de 45 à 50 minutes, le circuit proposé vous mènera à travers les ruelles du centre ancien de la ville et le vignoble jusqu’à la Deutsches Weintor à Schweigen, de l’autre côté de la frontière. Visite commentée en 6 langues (FR, DE, EN, ES, DA, NL). Départ toutes les heures (sauf à 13h) place du saumon, devant l’office de tourisme.

Pour ceux qui le souhaitent, un arrêt est proposé à Schweigen, permettant de visiter la ville à son rythme. Retour à Wissembourg par le train suivant. A noter : il n’est pas possible de prendre de tickets pour un aller simple Wissembourg-Schweigen ou Schweigen-Wissembourg. Le petit train ne circule pas les 5, 6 et 15 juin ainsi que le 21 septembre 2022.

