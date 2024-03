PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CLISSON Clisson, lundi 2 septembre 2024.

PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CLISSON Clisson Loire-Atlantique

Petit train touristique de Clisson les weekends du 2 au 29 Septembre 2024 à 15h30,16h30 et 17h30

Découvrez la ville de Clisson à bord du petit train touristique, qui vous emmène jusqu’au parc de la Garenne Lemot. Vous pourrez admirer les magnifiques paysages avec le château, l’église Notre-Dame, la Villa Lemot et les bords de Sèvre au fil de la balade avec un circuit commenté sur l’histoire et le patrimoine.

Le petit train effectue trois départs par jour à 15h30, 16h30 et 17h30. Départ: place du Minage. Boucle de 45 minutes.

Dates de Circulation Tous les jours du 20 Avril au 5 Mai et du 7 Juillet au 1er Septembre. Et tous les weekends du 6 Mai au 6 Juillet et du 2 au 29 Septembre.

Halte possible à la Garenne Lemot pour les passagers de 15h30 et 16h30, pour une visite libre avec retour au créneau suivant.

Attention, le petit train ne circulera pas pendant les manifestations suivantes: Les Mascarades (25 et 26 Mai), Le Hellfest (29 et 30 Juin), Le feu d’artifice du 13 Juillet et les Médiévales (20 et 21 Juillet).

Billetterie assurée par le chauffeur du petit train directement sur place. Paiement par espèce, carte bancaire, chèque ou ANCV.

Le petit train est aussi accessible aux groupes, uniquement sur réservation auprès du service GROUPES de l’Office de Tourisme (contact 02 40 54 24 22) . EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-02

fin : 2024-09-29

Place du Minage

Clisson 44190 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil.clisson@levignobledenantes.com

L’événement PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CLISSON Clisson a été mis à jour le 2024-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire