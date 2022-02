PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CLISSON Clisson Clisson Catégories d’évènement: Clisson

Loire-Atlantique

PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CLISSON Clisson, 2 avril 2022, Clisson. PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CLISSON Clisson

2022-04-02 – 2022-09-11

Clisson Loire-Atlantique EUR Découvrez la ville de Clisson à bord du petit train touristique, le départ a lieu place du minage, il vous emmène jusqu’au parc de la Garenne Lemot. Vous pourrez admirer les magnifiques paysages avec le château, l’église Notre-Dame, la Villa Lemot et les bords de Sèvre au fil de la balade avec un circuit commenté sur l’histoire et le patrimoine. Le petit train effectue trois départs par jour à 15h, 16h et 17h.

Circulation :

– Avril : week-ends 2-3 avril et 30 avril-1er mai, ainsi que tous les jours pendant les vacances de Pâques de la zone B du 9 au 24 avril – Les weekends en mai/juin/septembre : 7-8 mai, 14-15 mai, 26 au 29 mai / 4 au 6 juin , 11-12 juin. Période HELLFEST : le petit train circulera les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juin (pas de circulation durant les 2 week-ends du festival). – Tous les jours du lundi au dimanche à compter du samedi 2 juillet jusqu’au mercredi 31 Août . – Les weekends des 3 -4 septembre et 10-11 septembre. PS : en raison de manifestation ponctuelle, la circulation du petit train peut être modifiée. Billetterie assurée par le chauffeur du petit train. Le petit train est aussi accessible aux groupes uniquement sur réservation auprès du service GROUPES de l’Office de Tourisme (contact : 02 40 54 24 22) . Petit train touristique de Clisson les weekends en avril, mai, juin, septembre et tous les jours en juillet et août – 3 horaires : 15h,16h et 17h accueil.clisson@levignobledenantes.com +33 2 40 54 02 95 https://www.levignobledenantes-tourisme.com/ Découvrez la ville de Clisson à bord du petit train touristique, le départ a lieu place du minage, il vous emmène jusqu’au parc de la Garenne Lemot. Vous pourrez admirer les magnifiques paysages avec le château, l’église Notre-Dame, la Villa Lemot et les bords de Sèvre au fil de la balade avec un circuit commenté sur l’histoire et le patrimoine. Le petit train effectue trois départs par jour à 15h, 16h et 17h.

Circulation :

– Avril : week-ends 2-3 avril et 30 avril-1er mai, ainsi que tous les jours pendant les vacances de Pâques de la zone B du 9 au 24 avril – Les weekends en mai/juin/septembre : 7-8 mai, 14-15 mai, 26 au 29 mai / 4 au 6 juin , 11-12 juin. Période HELLFEST : le petit train circulera les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 juin (pas de circulation durant les 2 week-ends du festival). – Tous les jours du lundi au dimanche à compter du samedi 2 juillet jusqu’au mercredi 31 Août . – Les weekends des 3 -4 septembre et 10-11 septembre. PS : en raison de manifestation ponctuelle, la circulation du petit train peut être modifiée. Billetterie assurée par le chauffeur du petit train. Le petit train est aussi accessible aux groupes uniquement sur réservation auprès du service GROUPES de l’Office de Tourisme (contact : 02 40 54 24 22) . Clisson

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Clisson, Loire-Atlantique Autres Lieu Clisson Adresse Ville Clisson lieuville Clisson Departement Loire-Atlantique

Clisson Clisson Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/clisson/

PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CLISSON Clisson 2022-04-02 was last modified: by PETIT TRAIN TOURISTIQUE DE CLISSON Clisson Clisson 2 avril 2022 Clisson Loire-Atlantique

Clisson Loire-Atlantique