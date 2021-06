AlèsAlès Alès Alès Alès, Gard Petit Train Touristique d’Alès Alès Alès AlèsAlès Catégories d’évènement: Alès

Alès Gard Bureau d’Information Touristique Alès Gard Alès Tous les jours sauf le dimanche, des visites commentées en français et en anglais vous sont proposées à bord de ce petit train touristique. Un véritable moyen ludique pour découvrir la ville d’Alès et ses attraits. * Infos pratiques : – 3 départs à 10h30, 16h et 17h30 – Durée de 50 minutes – Départ devant l’Office du tourisme d’Alès – Tarifs : Adultes : 5€ – moins de 12 ans : 3€ – Billetterie au bureau de l’Office du tourisme d’Alès – Possibilité de réservation pour les groupes (10 personnes minimum) pour un départ à 14h30 contact@cevennes-tourisme.fr +33 4 66 52 32 15 Droits libres dernière mise à jour : 2021-06-25 par

