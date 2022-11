Petit Train Touristique Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin EUR Découvrez la Vieille Ville de Colmar exclusivement !

Nos petits trains circulent 7/7 jours, départ toutes les 30 mn rue Kléber, à côté du Musée Unterlinden.

Trains électriques, casques Freesound, commentaires en 16 langues.

Paiement sur place, uniquement en espèces ou sur notre site internet : www.colmarentrain.fr par carte bancaire. Découvrez le Vieux Colmar lors d’une visite commentée en 16 langues. +33 3 89 24 19 82 Colmar

