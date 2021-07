Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique PETIT TRAIN NOCTURNE Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

PETIT TRAIN NOCTURNE Le Pouliguen, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Pouliguen. PETIT TRAIN NOCTURNE 2021-07-10 20:30:00 – 2021-08-25 23:10:00 quai du Commandant L’Herminier Office de tourisme

Le Pouliguen Loire-Atlantique Le petit train nocturne vous embarque pour un circuit de 30 minutes les mercredis à partir de 20h30 jusqu’à 23h10 et les samedis à partir de 20h30 jusqu’à 22h30. Arrêts :

– Parking de la salle des fêtes, place Duchesse Anne

– Boulevard de la Libération, parking du Westotel

– Quai du Commandant L’Herminier, face à l’office de Tourisme

– Rue du Maréchal Joffre, face au cinéma Pax

– Avenue de Kerdun, Camping le Cléin

– Allée des Mouettes, portillon du camping Les Mouettes

