11,50 € adulte / 9 € enfant / gratuit moins de 3 ans

Le P'tit train de la Haute Somme à la Neuville les Bray vous emmène chercher le père Noël,

départs à 14h et 15h30

réservation obligatoire sur www.petittrainhautesomme.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-10T14:00:00+01:00

2022-12-18T18:00:00+01:00 @APPEVA

