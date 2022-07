Voyagez à bord de véritables petits trains ! Petit train de Grenade Grenade Catégories d’évènement: Grenade

Embarquez à bord de l’un de nos trains à l’échelle 7 pouces 1/4 : découvrez nos modèles thermiques, électriques ou à vapeur et passez un bon moment en famille ! Petit train de Grenade Cours Valmy, 31330 Grenade Grenade 31330 Haute-Garonne Occitanie

05 61 82 71 70 http://www.le-petit-train-de-grenade.fr/ Sur les bords de la Save, le Petit train de Grenade accueille petits et grands pour des balades dans des modèles réduits de petits trains à vapeur. Découvrez aussi l’histoire des trains et de la vapeur avec des expositions de photos et de maquettes. Un lieu pédagogique et unique ! Embarquez à bord de l’un de nos trains à l’échelle 7 pouces 1/4 : découvrez nos modèles thermiques, électriques ou à vapeur et passez un bon moment en famille ! Le Petit Train de Grenade accueille les petits et les grands pour voyager à bord de l’un de nos trains ! Qu’ils soient thermiques, électriques ou à vapeur, à chacun sa préférence !

Situé en bord de Save, nous empruntons le pont ferrovière de l’ancienne ligne Toulouse-Cadours.

