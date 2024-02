PETIT TRAIN A VAPEUR DE CORGIRNON RESEAU JANY NANCEY Champsevraine, dimanche 7 juillet 2024.

Tout public

Les petits trains de Corgirnon, c’est une promenade de 1 400 m en petit train tracté par de véritables répliques de locomotives à vapeur (échelle 1/8è et 1/5è) qui ont été fabriquées par des bénévoles passionnés. Ce circuit ferroviaire, unique dans l’est, est orné de petits bâtiments et ouvrages qui rappellent les petits trains départementaux de Haute-Marne.

L’ouverture du site est proposée sur 5 dates en 2024. Venez en famille, avec vos enfants, faire un petit tour de train et déguster une gaufre, dans un site verdoyant et ombragé.

Aire de jeux et buvette. 1.5 1.5 EUR.

à proximité de l’aire de camping-car

Champsevraine 52500 Haute-Marne Grand Est cfnc@orange.fr

