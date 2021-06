OUISTREHAM Donné à la réservation Ouistreham Petit tour à la pointe du Siège Donné à la réservation OUISTREHAM Catégorie d’évènement: Ouistreham

Dunes, bois, pelouses et vasières sont autant de milieux différents que l’on retrouve sur cette flèche de sable ou faune et flore prospèrent à deux pas seulement de la ville. (2 à 5 km/2h) – Niveau 1

Gratuit -12 ans

2021-07-23T16:30:00 2021-07-23T18:30:00;2021-08-06T16:30:00 2021-08-06T18:30:00;2021-09-10T16:30:00 2021-09-10T18:30:00;2021-09-24T16:30:00 2021-09-24T18:30:00

