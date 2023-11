Normalito Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 21 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Lucas, 10 ans, super-normal, en a marre de se sentir transparent. Son mal-être se heurte à la singularité d’Iris la surdouée. Mais au fond, c’est quoi « être normal » ? Une ode à la tolérance, tendre et drôle.

Tout démarre à l’école, où Lucas doit inventer un super-héros. Ce sera Normalito « qui rend tout le monde normaux ». Ben oui quoi, on peut aussi être super quand on est normal ! Issu d’une famille de classe moyenne avide d’exceptionnel, l’adolescent lambda rencontre alors Iris, une fille brillantissime aux parents modestes qui rêvent, eux, de normalité. Projections croisées. Et c’est parti pour une fugue rocambolesque aux multiples péripéties, à la découverte de l’Autre, à la fois différent et semblable ! Lina, l’étonnante dame-pipi de la gare, contribuera à les faire avancer sur ce chemin de tolérance et d’empathie. écrite et mise en scène par Pauline Sales, Normalito est une fable pleine d’humour sur la normalité et la différence dans notre société où chacun, petit ou grand, cherche à trouver sa place.

Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale
Place Georges Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux

2023-12-21T19:30:00+01:00 – 2023-12-21T20:45:00+01:00

2023-12-23T18:00:00+01:00 – 2023-12-23T19:15:00+01:00

spectacle enfamille