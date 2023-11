Sentinelles Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 7 décembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Trois amis d’enfance, trois artistes, trois manières de vivre la musique. Inspiré par Glen Gould, Jean-François Sivadier explore les ressorts les plus intimes de la vocation artistique et signe une pièce d’une rare intensité portée par un trio de comédiens hors pair.

Raphaël, Swan et Mathis. Les deux premiers sont des virtuoses, le troisième un génie. Ils se rencontrent dans une école de musique prestigieuse, deviennent inséparables. à l’issue d’un concours international de piano, leurs chemins divergent pourtant. Aucun instrument sur le plateau, mais les comédiens donnent littéralement à voir la musique sur scène par leur gestuelle qui se fait danse. Une prouesse ! Entre quelques morceaux d’anthologie, se déploie une discussion passionnante, vive, profonde et souvent drôle sur le rapport à la création des trois pianistes. Autrement dit, leur rapport à la vie.

Sans doute n’aurez-vous jamais entendu parler de musique avec autant de virulence ! Adulé par l’un, Mozart est par exemple haï par un autre selon lequel il serait…« mort trop tard ». Les trois concertistes, – sans doute les instrumentistes les plus solitaires – révèlent ce qui les animent au plus profond d’eux-mêmes, engagés dans une quête d’absolu qui peut les mener très loin. Librement inspiré du Naufragé de Thomas Bernhard (1931-1989) autour de la figure géniale de Glenn Gould (1932-1982), ce spectacle captive par la radicalité de sa vision de l’art et de l’amitié. Leur passion commune peut-elle encore les rassembler ? Sont-ils devenus irréconciliables ?

Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux

