Pendant que tu volais, je créais des racines 7 – 9 novembre Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif B

Au bord de l’abîme, deux êtres s’efforcent de rester en suspension, grâce à leur instinct de survie. L’univers visuel de toute beauté, construit par les artistes brésiliens André Curti et Artur Luanda Ribeiro, nous transporte dans un rêve qui bouleverse totalement notre perception des corps de ces comédiens-danseurs.

Pas un mot. Tout le propos se déploie à travers le langage corporel des deux artistes, les lumières, la musique. Un troisième personnage s’impose : une scénographie onirique où l’illusion est au rendez-vous. Comment ne pas tomber face à l’incommensurable ? Comment échapper au précipice ? Corps, arts numériques et arts plastiques fusionnent pour donner naissance à ce théâtre visuel puissant. Le clair-obscur brouille nos sens pour mieux nous atteindre. L’âme et la peau à nu, les comédiens-danseurs nous entraînent entre rêve et réalité, dans une succession d’images qui nous renvoient à nos univers intimes, à nos fantasmes comme à nos abysses.

Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale
Place Georges Pompidou
78180 Montigny-le-Bretonneux

