Yvelines Cheminement Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 17 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux. Cheminement Mardi 17 octobre, 20h30 Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif B Raphaële Lannadère – alias L – livre un concert performance qui fait dialoguer art scénique et art contemporain. Au cours de ce Cheminement, titre de son nouvel album, elle interprètera également d’autres titres phares, avec son style et son timbre uniques. Ce n’est pas un concert, c’est un rêve hypnotique dans lequel l’auteure-compositrice-interprète nous propose de cheminer. Avec la complicité de la scénographe AnneSophie Bérard, L a imaginé un écrin à la mesure de ses ambiances musicales : une forêt de dix gigantesques formes organiques en feutre entourées d’un ciel étoilé de lumière. Cet écran morcelé accueille des œuvres vidéo créées par quatre artistes – Charlotte Charbonnel, Stéphanie Lagarde, Azel Phara et Lorena Zilleruelo – pour résonner avec ses titres, qu’ils soient intimes, politiques ou mystiques. Dans cet univers intimiste, la scène devient une véritable salle d’exposition. Place à l’enchantement ! Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/raphaele-lannadere.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Petit Théâtre - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Adresse Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux

