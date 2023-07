Monte Cristo Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 10 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Monte Cristo 10 – 14 octobre Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif B

Vous aimez les séries à rebondissements ? Monte-Cristo est fait pour vous ! Injustice, aventure, suspense, vengeance rythment cette épopée d’Alexandre Dumas portée avec panache par un talentueux trio. Un récit musical qui vous tiendra en haleine !

Sur scène, ils sont trois pour raconter la folle histoire d’Edmond Dantès, injustement emprisonné dans le château d’If au large de Marseille. Après une évasion rocambolesque, le héros, devenu riche à millions grâce au trésor caché de l’Abbé Faria, met en place sa vengeance en incarnant une multitude de personnages. Fanny Chériaux, chanteuse et comédienne, Mathias Castagné, guitariste et Nicolas Bonneau, tour à tour narrateur et personnage, font vivre cette incroyable aventure, entre satire sociale et envolées romanesques, avec un art du récit qui puise autant dans le western que dans le mythe. Pari réussi : en 1h40, sont retracées les 1600 pages du chef-d’œuvre d’Alexandre Dumas (1802-1870). Un tour de force !

Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux

2023-10-10T20:30:00+02:00 – 2023-10-10T22:10:00+02:00

2023-10-14T20:30:00+02:00 – 2023-10-14T22:10:00+02:00

