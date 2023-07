Fado em movimento Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 3 octobre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Fado em movimento Mardi 3 octobre, 20h30 Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Tarif B

Pour la toute première fois, fado et musique contemporaine se rejoignent pleinement grâce à des compositions inédites, servies par le trio à cordes Des Équilibres d’Agnès Pika et la reine du fado Cristina Branco, accompagnée de son guitariste.

Fado em movimento est une rencontre au sommet entre écriture contemporaine et musique de tradition portugaise. Explorateurs de chemins de traverse et adeptes des collaborations qui transcendent les genres, les cultures et les géographies, l’ensemble Des Équilibres et Cristina Branco étaient faits pour se rencontrer. Les textes de Gonçalo M Tavares, fil rouge de ce programme, ont inspiré trois compositrices d’aujourd’hui, Florentine Mulsant, Fátima Fonte et Anne Victorino d’Almeida (création), avant de laisser place à du fado pur, répertoire de la grande chanteuse pour conclure ce passionnant rendez-vous.

Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/fado-em-movimento.htm »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-03T20:30:00+02:00 – 2023-10-03T22:05:00+02:00

2023-10-03T20:30:00+02:00 – 2023-10-03T22:05:00+02:00

fado musique