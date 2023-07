Thomas joue ses perruques Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines Thomas joue ses perruques Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 26 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux. Thomas joue ses perruques 26 – 30 septembre Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale tarif b Une perruque et hop ! Thomas Poitevin fait surgir un personnage, doté d’un caractère, d’un métier, d’un accent…et surtout d’une névrose ! Une galerie de portraits hauts en couleurs qui déclenchent le rire à tous les coups ! Qu’il s’agisse de Papy Daniel qui ne supporte pas la contradiction, de Patrick l’universitaire réactionnaire ou encore de la grande bourgeoise Hélène, chaque personnage incarné par Thomas Poitevin vous paraîtra immédiatement familier tellement il est bien croqué. Par la magie de quelques accessoires capillaires, en forçant à peine le trait, le comédien et metteur en scène sonne juste, tout en racontant en creux ce qui fait le sel et les travers de notre époque : les conflits de génération, le monde du travail, le quart d’heure de célébrité auquel nous avons désormais tous accès grâce aux réseaux sociaux. Si l’habit ne fait pas le moine, la perruque…si ! Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/thomas-joue-ses-perruques.htm »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T20:30:00+02:00 – 2023-09-26T21:50:00+02:00

2023-09-30T20:30:00+02:00 – 2023-09-30T21:50:00+02:00 spectacle humour Détails Catégories d’Évènement: Montigny-le-Bretonneux, Yvelines Autres Lieu Petit Théâtre - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Adresse Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Ville Montigny-le-Bretonneux Departement Yvelines Lieu Ville Petit Théâtre - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux

Petit Théâtre - Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montigny-le-bretonneux/