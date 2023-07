Gabi Hartmann Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Montigny-le-Bretonneux, 23 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Gabi Hartmann Samedi 23 septembre, 18h00 Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Entrée libre sur réservation

Autrice, compositrice, guitariste et chanteuse, Gabi Hartmann est LA révélation jazz de l’année. Nourrie d’influences latines, de folk, de pop ou de soul, cette artiste globe-trotteuse nous embarque dans un véritable périple musical.

Repérée par le songwriter et producteur Jesse Harris (qui a écrit des chansons pour Melody Gardot, Lana del Rey et Norah Jones, notamment), la chanteuse parisienne a conçu son premier album comme un carnet de voyage, en s’inspirant de ses pérégrinations et en captant de nombreuses influences musicales. Quatorze titres chatoyants comme autant de cartes postales qu’elle interprète en français, en anglais, en portugais et en arabe, accompagnée par des musiciens rencontrés à Paris et à New York, où elle a vécu il y a quelques années. De sa voix de velours mêlant mélancolie et douceur, Gabi Hartmann y aborde, avec une plume légère et sophistiquée à la fois, des thèmes très personnels comme l’erreur ou l’errance mais aussi plus politiques avec La Mer, sur le sort des migrants en Méditerranée. Un petit bijou qui s’est hissé en tête du classement des meilleures ventes d’albums de jazz en France.

Petit Théâtre – Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène Nationale Place Georges Pompidou 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France http://www.theatresqy.org

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T18:00:00+02:00 – 2023-09-23T19:00:00+02:00

