SORCIÈRE TOI-MÊME PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac, 16 décembre 2023, Blagnac.

Blagnac,Haute-Garonne

Théâtre visuel.

Rencontrez les sorcières d’hier et d’aujourd’hui dans un envoûtant périple à travers les siècles !

A partir de 6 ans..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . EUR.

PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Rue Saint-Exupère

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie



Visual theater.

Meet witches past and present on a spellbinding journey through the centuries!

Ages 6 and up.

Teatro visual.

Conozca a las brujas de ayer y de hoy en un fascinante viaje a través de los siglos

A partir de 6 años.

Visuelles Theater.

Begegnen Sie den Hexen von gestern und heute auf einer bezaubernden Reise durch die Jahrhunderte!

Ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE