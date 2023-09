L’EMPRISE PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac, 25 novembre 2023, Blagnac.

Blagnac,Haute-Garonne

Un drame contemporain en forme de polar hypnotique qui raconte la complexité d’une relation abusive entre une comédienne et son metteur en scène..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:10:00. 10 EUR.

PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Rue Saint-Exupère

Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie



A contemporary drama in the form of a hypnotic whodunit recounting the complexities of an abusive relationship between an actress and her director.

Un drama contemporáneo en forma de hipnótico whodunit que narra las complejidades de una relación abusiva entre una actriz y su director.

Ein zeitgenössisches Drama in Form eines hypnotischen Krimis, das von der Komplexität einer missbräuchlichen Beziehung zwischen einer Schauspielerin und ihrem Regisseur erzählt.

Mise à jour le 2023-09-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE