Théâtre de marionnettes à voir en famille !

Un spectacle de marionnettes, à voir dès 6 ans au Petit Théâtre Saint-Exupère le samedi 18 novembre à 11h.

Deux personnages dans un lit vertical. Un castelit, mobile et surprenant, qui évolue et se transforme. Tandis que les corps sont au repos, les esprits vagabondent et nous entraînent vers les territoires du songe. Entre magie et humour absurde, un regard plein de tendresse sur ce couple emporté par son imaginaire. Il se réveillera… changé ! Et si les rêves avaient le pouvoir de modifier nos vies ?

Ce spectacle pictural et sonore, sans paroles, est proposé par la compagnie Le Poisson Soluble, compagnie régionale soutenue par Odyssud et connue pour son travail inventif de marionnettes et de théâtre d’objet.

https://youtu.be/VyG4RU9w98w

| Infos pratiques

Petit Théâtre Saint-Exupère – Rue Saint-Exupère, 31700 Blagnac

Samedi 18 novembre à 11h

À partir de 6€

Durée, 50 min

À partir de 6 ans

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie



