Haute-Garonne Projection du documentaire : « Saint-Exupère une vie en images à Blagnac » Petit théâtre Saint-Exupère Blagnac, 17 septembre 2023, Blagnac. Projection du documentaire : « Saint-Exupère une vie en images à Blagnac » Dimanche 17 septembre, 15h00 Petit théâtre Saint-Exupère Gratuit. Entrée libre. À 15h, assistez à la projection du documentaire sur l’histoire de saint Exupère dont les peintures murales retracent l’existence dans l’ancienne chapelle éponyme. Petit théâtre Saint-Exupère Rue Saint-Exupère, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie 05 61 71 72 23 Cette ancienne chapelle réhabilitée en théâtre abrite des peintures murales du XVIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

