Spectacle de danse jeune public : « Dans moi » – Samedi 1er avril Petit théâtre Saint-Exupère, 1 avril 2023, Blagnac. Spectacle de danse jeune public : « Dans moi » – Samedi 1er avril Samedi 1 avril, 11h00 Petit théâtre Saint-Exupère Sur réservation Compagnie Paracosm

Dans moi est un conte philosophique, une aventure hors du commun à l’intérieur de soi, une plongée en eaux troubles. Le spectacle suit un petit personnage non genré, qui se confronte à un ogre qui vit à l’intérieur de lui et qui lui ressemble étrangment. Chaque soir, ils jouent chacun leur vie avec une pierre : celui qui fait le plus de ricochets aura le droit de manger l’autre. Manger l’ogre ou se laisser manger, il faut parfois surmonter ses craintes pour avancer ! Cette quête initiatique se développe au travers d’un univers scénique mouvant et organique, comme différentes portes qui s’ouvrent sur les mondes intérieurs de l’enfant. Stéphanie Bonnetot, par cette volonté d’éveiller l’empathie des enfants, positionne la création destinée au jeune public comme un acte militant.

Pièce librement inspirée de l’album éponyme « Dans moi » de l’auteur Alex Cousseau et illustré par Kitty Crowther, publié aux éditions MeMo. Distribution Compagnie Paracosm / Chorégraphie et scénographie Stéphanie Bonnetot / Assistante à la chorégraphie Ysé Broquin / Création musicale Marie Sigal / Création lumière Manfred Armand / Avec Ysé Broquin, Marianne Masson / Interprètes Ysé Broquin, Marianne Masson Aller plus loin > lien vers la compagnie Tarif A (de 6 à 10 €)

Durée : 45 min

Tarif A (de 6 à 10 €)

Durée : 45 min

à partir de 5 ans Création 2023 Placement libre Coproduction Odyssud Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

