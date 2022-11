Théâtre : « 100% Marianne » par la troupe du Pompon – Du 5 au 7 décembre Petit théâtre Saint-Exupère, 5 décembre 2022, Blagnac.

Sur réservation

La laïcité au lycée : un sujet sensible traité avec un humour décoiffant et farfelu !

Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

Que se passe t-il en salle des Profs au Lycée Poulidor ? Marianne la sémillante cheffe de l’établissement et trois enseignantes farfelues aux caractères bien trempés se débattent avec les dates des fêtes religieuses, le port du voile, la cantine, la liberté d’expression ou encore l’homophobie…

Après avoir revisité les droits de la femme avec Et pendant ce temps, Simone veille !, la troupe du Pompon récidive avec une autre sujet sociétal : la laïcité. Mais ici la démonstration est à hurler de rire grâce à l’interprétation énergique et complice des quatre comédiennes, portées par un texte inspiré et hilarant. D’absurdités en sottises, d’extravagances en perspicacité, c’est fin et ça fait mouche !

Distribution

De Corinne Berron et Hélène Serres / Avec Jihane Benlahcen, Magali Bonfils, Marie Montoya et Hélène Serres

Dans la presse

« Comédie 100% laïque, 100% hilarante » France Ouest

« Cette comédie vous fera vous rouler par terre et ressortir avec des connaissances nouvelles et l’espoir d’un futur plus tolérant et égalitaire. » 50-50 Magazine

Tarif C (de 16 à 28 €)

Durée : 1h15

Placement libre



