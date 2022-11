Andrea Redavid : spectacle de magie et mentalisme – Les 28 et 29 novembre Petit théâtre Saint-Exupère Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Andrea Redavid : spectacle de magie et mentalisme – Les 28 et 29 novembre Petit théâtre Saint-Exupère, 28 novembre 2022, Blagnac. Andrea Redavid : spectacle de magie et mentalisme – Les 28 et 29 novembre 28 et 29 novembre Petit théâtre Saint-Exupère

Sur réservation

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Un incroyable voyage à l’intérieur de votre esprit, pour jouer avec vos certitudes et manipuler vos perceptions ! Pourquoi notre cerveau ne nous a pas été fourni avec un manuel d’utilisation ? Et si l’on pouvait développer au maximum son potentiel réel… Acteur, comédien et mentaliste d’origine italienne, Andrea Redavid va jouer avec vos certitudes pour mieux vous faire douter, vous surprendre, vous troubler, vous faire réfléchir et en même temps vous faire sourire. Avec son approche originale, il va vous transformer en vrai magicien de la vie ! Préparez-vous : ceux qui viendront avec des certitudes, repartiront assurément avec des doutes… et inversement ! Distribution

De et avec Andrea Redavid Dans la presse

« Un voyage drôle et interactif, une épopée au cœur des mystères du cerveau humain. » La Dépêche Tarif B (de 10 à 19 €)

Durée : 1h30

Placement libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-28T20:30:00+01:00

2022-11-29T22:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Petit théâtre Saint-Exupère Adresse Rue Cantayre, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Petit théâtre Saint-Exupère Blagnac Departement Haute-Garonne

Petit théâtre Saint-Exupère Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Andrea Redavid : spectacle de magie et mentalisme – Les 28 et 29 novembre Petit théâtre Saint-Exupère 2022-11-28 was last modified: by Andrea Redavid : spectacle de magie et mentalisme – Les 28 et 29 novembre Petit théâtre Saint-Exupère Petit théâtre Saint-Exupère 28 novembre 2022 Blagnac Petit théâtre Saint-Exupère Blagnac

Blagnac Haute-Garonne