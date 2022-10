Théâtre et danse : « La dompteuse de colère » – Samedi 22 octobre Petit théâtre Saint-Exupère Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Théâtre et danse : « La dompteuse de colère » – Samedi 22 octobre Petit théâtre Saint-Exupère, 22 octobre 2022, Blagnac.

Sur réservation

Où l’on découvre comment trouver son calme et le garder, que l’on soit petit ou grand. Croustillant ! Petit théâtre Saint-Exupère Rue Cantayre, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Théâtre du Chamboulé Comme beaucoup d’enfants, Matti est sujet aux colères. Petit ou grand, une fois cette ébullition entrée en nous, on ne se maîtrise plus, on est comme envouté. Tous ses copains perdent régulièrement leur sang froid, la maîtresse aussi parfois, et sa maman s’énervait souvent pour pas grand-chose. Mais justement, depuis quelques temps, elle garde son calme en toutes circonstances… Matti soupçonne quelque sortilège et va mener son enquête. Cette nouvelle création, écrite par la metteuse en scène Martine Dargent, est une véritable aventure, dont les décors hauts en couleur et l’atmosphère musicale riche vous feront voyager d’émotion en émotion. Distribution

Conception, écriture et mise en scène Martine Dargent / Illustrations Manon Carrasco / Comédienne-danseuse Stéphanie Villanti / Danseuse-comédienne Aline Gubert / Musique Maurice Ravel et Debussy / Production Ségolène Geindre Tarif A (de 6 à 10 €)

Durée : 40 min

