Silver Escape Game Jeudi 16 novembre, 10h00, 14h00 Petit Théâtre Gratuit, sur inscription 05.62.31.83.39, à partir de 60 ans

Vous avons le plaisir de vous inviter à un ESCAPE GAME pour les personnes âgées de 60 ans et plus qui se sentent autonomes. Venez participer à cette nouvelle formule innovante permettant de faire de la Prévention en Santé de manière ludique et amusante. Vous devrez résoudre les énigmes du Professeur Prev’ en équipe dans 3 espaces différents (mémoire, les 5 sens et la dextérité).

Retrouver l’Escape Game le plus proche de chez vous :

Le mercredi 11 octobre 2023 à 14h à Rabastens-de-Bigorre

Le jeudi 9 novembre 2023 à 14h à Maubourguet

Le jeudi 16 novembre 2023 à 10h et 14h à Vic-en-Bigorre

Participation sur inscription uniquement au 05.62.31.83.39.

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint les flyers de l’action.

En espérant vous y retrouver

L’Equipe du CLIC

Petit Théâtre RABASTENS DE BIGORRE Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.31.83.39 »}, {« type »: « email », « value »: « clic.vmg@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T10:00:00+01:00 – 2023-11-16T12:00:00+01:00

2023-11-16T14:00:00+01:00 – 2023-11-16T16:00:00+01:00

personnes âgées escape game