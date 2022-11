Futur parc solaire coopératif de Rabastens de Bigorre : Réunion Publique Petit Théâtre, 14 novembre 2022, Rabastens-de-Bigorre.

Futur parc solaire coopératif de Rabastens de Bigorre : Réunion Publique Lundi 14 novembre, 18h30 Petit Théâtre

Entrée libre

Invitation : Réunion publique concernant le futur parc solaire coopératif de Rabastens de Bigorre

Petit Théâtre RABASTENS DE BIGORRE Rabastens-de-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie

La coopérative Enercoop Midi-Pyrénées, la société Ha-Py Énergie du Syndicat Départemental d’Énergies des Hautes-Pyrénées, la Communauté de commune Adour Madiran et le conseil municipal de Rabastens de Bigorre invitent les habitants de la commune et des alentours pour une réunion publique au sujet du futur parc solaire du lieu-dit Chemin de la Côte, le lundi 14 novembre à 18h30 au Petit Théâtre.

L’installation sera située sur une ancienne zone d’enfouissement de déchets et produira de l’énergie 100 % renouvelable pour l’équivalent de la consommation d’une centaine de foyers.

De l’énergie renouvelable et bigourdane

Que ce soit pour s’éclairer, circuler, se nourrir, travailler, se divertir… l’énergie est présente au quotidien et y avoir accès est un besoin essentiel. Enercoop Midi-Pyrénées et le Syndicat Départemental d’Énergie des Hautes-Pyrénées (SDE65) se sont associés au sein de Ha-Py Énergies pour promouvoir un modèle de production d’énergie renouvelable en coopérant avec les territoires et leurs habitants. Enercoop Midi-Pyrénées exploite déjà onze parcs solaires villageois auxquels s’ajouteront début 2023 deux projets bigourdans, à Rabastens de Bigorre et à Bordères sur Échez.

Le futur parc solaire de Rabastens de Bigorre sera situé sur un terrain public, au lieu-dit Chemin de la Côte. Le site est une ancienne décharge, appartenant à la Communauté de Communes Adour Madiran. D’une emprise d’environ un demi-hectare et d’une puissance de 250 kilowatt-crêtes, il produira de l’énergie 100 % renouvelable pour l’équivalent de la

consommation d’une centaine de foyers.

Rendez-vous à la réunion publique le lundi 14 novembre à 18h30

Pourquoi faire une installation au sol plutôt qu’en toiture ? Est-ce que les panneaux photovoltaïques se recyclent ? Qu’est-ce que ce projet change pour les riverains ? Venez poser vos questions et échanger autour de ce projet lors de la réunion publique d’information le lundi 14 novembre à 18h30 au Théâtre de Rabastens.

Les membres d’Enercoop Midi-Pyrénées, du SDE 65 et de la Communauté de Communes auront plaisir à y répondre et à expliquer cette démarche en faveur de la transition énergétique citoyenne.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-14T18:30:00+01:00

2022-11-14T20:30:00+01:00

