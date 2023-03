Atelier d’écriture Petit Théâtre Pouancé Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Pouance

Atelier d’écriture Petit Théâtre, 18 mars 2023, Pouancé. Atelier d’écriture 18 – 31 mars Petit Théâtre 30 € les trois séances Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie, l’association Mille Persil vous propose un atelier d’écriture animé par Anne Lagaë en trois séances :

samedi 18 mars de 14h à 16h au Petit Théâtre de Pouancé ;

samedi 25 mars de 14h à 16h au Petit Théâtre de Pouancé ;

vendredi 31 mars en soirée au Petit Théâtre à 19h avec accueil public à 20h30. Il s’agit avant tout de jouer avec les mots et d’écrire un texte court avec comme pistes d’imagination les dix mots choisis par l’opération nationale « Dis-moi dix mots » et la thématique « à tous les temps » ; et dans un second temps, de rendre visibles et audibles ces écrits… un peu partout. Petit Théâtre place Du Guesclin Pouancé 49420 Ombrée d’Anjou Pouancé 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « millepersil@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T10:30:00+01:00 – 2023-03-18T12:30:00+01:00

2023-03-31T18:00:00+02:00 – 2023-03-31T20:30:00+02:00

