Découverte de Compostelle Petit Théâtre Notre Dame Redon, dimanche 28 janvier 2024.

Redon Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 14:00:00

fin : 2024-01-28 18:00:00

L’Association Bretonne des Amis de St Jacques de Compostelle organise un après-midi découverte de Compostelle. Au Programme : de 14h à 18h Exposition En chemin vers Compostelle, de Bretagne en Galice.

A 15h : Chants par le Chœur Mouez ar Jakez (musique sacrée et profane) et Conférence sur les chemins de Compostelle, légendes et histoire par Bernard Jacquet

Petit Théâtre Notre Dame Quai Robert Surcouf

Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne illeetvilaine@compostelle-bretagne.fr



Mise à jour le 2024-01-12 par OT – PAYS DE REDON