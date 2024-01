Agnès Desarthe & Louise Hakim Petit Théâtre Nevers, samedi 10 février 2024.

Agnès Desarthe & Louise Hakim Lecture dansée Samedi 10 février, 19h00 Petit Théâtre Réservation obligatoire – Plein tarif ou tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T19:00:00+01:00 – 2024-02-10T20:00:00+01:00

« Le Château des Rentiers » – Agnès Desarthe

Rue du Château des Rentiers, 13ème arrondissement de Paris: c’est là que se trouve une tour impersonnelle et peuplée d’habitants tout sauf riches. Là vivaient les grands-parents de la narratrice, Juifs originaires d’Europe centrale, et leur phalanstère, point de départ d’une réflexion superbement libre sur la beausé de ceux qu’on nomme les « vieux » et sur le faut de vieillir soi-même. Ce récit, en forme de déambulation toute personnelle, est à l’image de son autrice: aussi drôle, lumineux que surprenant.

Petit Théâtre Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684741 https://culture.nevers.fr/ Billetterie ouverte le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Lecture danse