« Si Bach m’était conté » de l’Ensemble L’Archivolte Petit Théâtre Nevers, 10 janvier 2024, Nevers.

« Si Bach m’était conté » de l’Ensemble L’Archivolte Mercredi 10 janvier 2024, 20h00 Petit Théâtre Tarif : 10 € à 15 € – Gratuit pour les – de 26 ans + inscription auprès du Crous BFC de Nevers pour les étudiants

Une rencontre entre les arts

Le projet « Si Bach m’était conté » fait le choix d’une rencontre entre musiciens et comédiens. Cette bi-disciplinarité est d’abord celle des artistes eux-mêmes (deux des musiciens de la troupe sont comédiens professionnels) et c’est elle qui donne sa forme au spectacle. Elle inspire ainsi en premier lieu les musiciens eux-mêmes dans leurs expressivité musicale et leur interprétation. Elle tisse aussi et surtout une connivence forte entre les artistes et le public en rendant signifiante la musique, et donne ainsi tout son sens à l’expression « spectacle vivant ».

Petit Théâtre Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684741 https://culture.nevers.fr/ Billetterie ouverte le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-10T20:00:00+01:00 – 2024-01-10T21:30:00+01:00

