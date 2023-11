Le Petit Théâtre Petit Théâtre Nevers, 27 décembre 2023, Nevers.

Le Petit Théâtre 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024 Petit Théâtre Tarif plein 10€ – A partir de 12 ans – Rendez-vous au Palais Ducal, par l’Office du Tourisme – Sur inscription

Rendu à sa destination de salle de spectacle depuis 2018, ce petit théâtre à l’italienne, construit entre 1809 et 1823, se caractérise par son style néo-classique. A l’occasion des journées européennes du patrimoine, entrez dans ce lieu d’exception et découvrez en coulisses les équipements technologiques dernier cri dont il a été doté.

Petit Théâtre Place des Reines de Pologne, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 0386684741 https://culture.nevers.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://culture.nevers.fr/agenda/ »}] Billetterie ouverte le mercredi de 10h à 13h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 13h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T14:00:00+01:00 – 2023-12-27T15:30:00+01:00

2024-01-03T14:00:00+01:00 – 2024-01-03T15:30:00+01:00

visite guidée petit théâtre

Ville de Nevers