Mon Oeil par la Compagnie l’Aurore Petit Théâtre Marmande, 8 novembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

Mon Oeil est une invitation à regarder. Une invitation pour les tout petits à poser un regard sur des objets qui prennent vie et racontent une histoire. Une première expérience du spectacle où, de fil en aiguille, la matière prend forme et devient personnage. Mon Oeil est également une invitation pour un public de tous les âges à un parcours sensoriel. Une expérience proposée, avec douceur et complicité, par une musicienne et une marionnettiste.

Billetterie à l’Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie à Marmande ou En ligne..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 . EUR.

Petit Théâtre allée des Tabacs

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mon Oeil is an invitation to look. An invitation for the very young to look at objects that come to life and tell a story. A first experience of the show where, one thing leading to another, the material takes shape and becomes a character. Mon Oeil is also an invitation to a sensory journey for audiences of all ages. An experience offered with gentleness and complicity by a musician and a puppeteer.

Tickets at the Val de Garonne Tourist Office, 11 rue Toupinerie, Marmande or online.

Mon Oeil es una invitación a mirar. Una invitación para que los más pequeños miren objetos que cobran vida y cuentan una historia. Es una primera experiencia del espectáculo, donde, una cosa lleva a la otra, el material toma forma y se convierte en un personaje. Mon Oeil es también una invitación al público de todas las edades a realizar un viaje sensorial. Una experiencia ofrecida con dulzura y complicidad por un músico y un titiritero.

Entradas en la Oficina de Turismo de Val de Garonne, 11 rue Toupinerie, Marmande, o en línea.

Mon Oeil ist eine Einladung zum Schauen. Eine Einladung für die ganz Kleinen, einen Blick auf Objekte zu werfen, die zum Leben erwachen und eine Geschichte erzählen. Eine erste Erfahrung des Schauspiels, bei der die Materie von einem Fettnäpfchen ins nächste tritt, Form annimmt und zu einer Figur wird. Mon Oeil ist auch eine Einladung an ein Publikum aller Altersgruppen, sich auf eine Reise der Sinne zu begeben. Eine Erfahrung, die von einer Musikerin und einer Puppenspielerin mit Sanftheit und Komplizenschaft angeboten wird.

Kartenverkauf im Office de Tourisme Val de Garonne, 11 rue Toupinerie in Marmande oder online.

Mise à jour le 2023-10-14 par OT Val de Garonne